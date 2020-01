Kaolack : Ahmed Youssouf Bengelloune lance le concept "Taaral Kaolack".

"Taaral Kaolack", c'est le nouveau concept qui a été lancé dernièrement par le président du mouvement " Kaolack, Nouvelle Vision". Ainsi, il s'agira, d'après le concepteur, de faire de Kaolack " la première éco-ville du Sénégal. "



Dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération de salubrité publique, le mouvement " Navétanes" sera au cœur du dispositif à travers leur évolution en ASC-E: Association sportive et culturelle pour l'Emergence. Elles seront mises en compétition et la première phase mettra aux prises les Asc de la zone 3B de l'ODCAV et la zone 2 Niani Bagne Na de l'ODCAM de Kaolack.



En plus, le jury sera composé de représentants des zones, de la voirie municipale, de l'UCG de l'environnement et du service d'hygiène etc...