Kaolack : 50 tonnes de produits impropres à la consommation et 5 tonnes de drogue, incinérées

Dans le cadre des activités inscrites dans l'agenda des festivités de la fête de l'indépendance, une cérémonie d'incinération de produits illicites (drogues et médicaments frauduleux saisis par les FOS) et de produits impropres à la consommation (saisis par le service du Commerce), a été déroulée près de la localité de Passy.

Selon le chef du bureau des douanes de Keur Ayip, le lieutenant-colonel, Papa Faye, la douane a ainsi fait une saisie record de plus 16 kg de méthamphétamine, d'une valeur marchande de 2 milliards 600 millions de Fcfa. Ainsi, 50 tonnes de produits impropres à la consommation et 5 tonnes de drogue, ont été incinérés sous les yeux des autorités administratives de Kaolack, en l'occurrence le gouverneur de région, Al Hassan Sall...