Kaolack : 13 partis politiques et mouvements alliés de la Coalition "Diomaye Président" annoncent leur mobilisation pour les législatives

A quelques encablures des législatives anticipées 2024, les leaders, militants et sympathisans de Pastef à Kaolack ont décidé de sonner la fin de la recréation pour s'engager dans la bataille pour ces prochaines joutes électorales. En effet, ces derniers comptent offrir une majorité confortable au Président Diomaye à l'Assemblée nationale. Pour réussir un tel pari 13 partis politiques et mouvements alliés de la coalition "Diomaye Président" de la région de Kaolack, signataires de la charte de la coalition, annoncent leur mobilisation unanime en vue des élections législatives du 17 novembre 2024."Sous la coordination régionale de M. Aly Tounkara, Président du Mouvement Convergence Citoyenne Tabax sa Réw, la coalition s'est engagée à déployer tous les moyens nécessaires pour assurer une large victoire lors de ce scrutin crucial", renseigne la note parvenue a dakaractu. Laquelle note de poursuivre : "Cette dynamique unitaire, fondée sur la cohésion et la solidarité entre les différentes entités de la coalition, vise à porter les aspirations des populations de la région de Kaolack et à consolider les avancées démocratiques et économiques du pays sous la bannière de la Coalition Diomaye Président". Les membres de ladite coalition lancent par ailleurs un appel aux populations et sollicitent leur soutien indéfectible. "Nous appelons ainsi tous les citoyens à se mobiliser et à soutenir massivement cette démarche, gage d’un avenir meilleur pour notre nation", conclut la note.