Kabendou (Vélingara) : Une lettre d’information de la maison de justice détaille les documents requis pour certains patronymes afin d'obtenir la CNI

La maison de justice de Kabendou a diffusé une lettre d’information listant les pièces à fournir pour certains patronymes spécifiques lors des demandes de carte nationale d’identité (CNI) ou de passeport. Cette initiative vise à aider les élèves concernés, souvent confrontés à des refus faute de certificat de nationalité.



Quels documents fournir ?



Pour obtenir le certificat de nationalité nécessaire, les demandeurs doivent présenter :

- Un extrait de naissance de moins de 3 mois (du demandeur)

- Un extrait de naissance de moins de 3 mois (du père ou de la mère)

- Un certificat de résidence

- Un timbre fiscal de 5 500 FCFA



Le dossier complet doit être déposé à la maison de justice de Kabendou ou à celle de Prince.



Pourquoi cette mesure ?



Interrogé, le médiateur explique :

« Nous avons publié cette lettre pour accompagner les élèves qui rencontrent des problèmes de CNI, surtout avant ou après le BAC. Beaucoup sont nés au Sénégal et disposent d’un extrait de naissance valide, mais leur patronyme figure sur une liste spécifique. Après vérifications, nous les informons et les guidons pour qu’ils préparent les documents nécessaires. Mon but est de les aider, pas de leur compliquer la tâche. Ce cas est fréquent dans mon école... »