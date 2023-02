KOLDA : vers une grève illimitée des travailleurs de l’hôpital régional…

Les travailleurs de l’hôpital régional de Kolda risquent d’aller en grève illimitée à cause du manque criard de consommables de travail, de spécialistes, de retard de paiement de salaires, entre autres.



Ils l’ont fait savoir lors du sit-in qu’ils ont organisé ce vendredi 24 février devant la porte de l’établissement. D’après eux, ils un « poste régional de santé » à la place d’un hôpital régional. En ce sens, le docteur Djiba, président de l’intersyndicale, estime que l’hôpital est plus « malade que les patients ». D’après lui toujours, tout manque dans cet hôpital occasionnant un danger pour la prise en charge des patients.



Il précise que l’établissement ne dispose pas d’ophtalmologue, ni de médecin-réanimateur, ni de neurochirurgien, sans compter un bloc opératoire en sursis. C’est pourquoi, il avance qu’il n’est pas impossible de voir le départ de spécialistes pour manque de matériel de travail. Ainsi, à l’unanimité, les travailleurs veulent que l’État restructure l’hôpital régional pour une meilleure prise en charge de la santé des agents et des populations.



À en croire encore le Dr Djiba, « les nombreuses difficultés récurrentes ont fait que les travailleurs et l'hôpital sont à bout de souffle. D’ailleurs, tous les services sont concernés par cette crise, de la médecine générale à la chirurgie, la pédiatrie, l'ophtalmologie, au bloc opératoire. D’ailleurs en ce moment, le bloc opératoire ne dispose pas de neurochirurgien et de médecin réanimateur. Et même le service d'ophtalmologie ne fonctionne pas; et pour la stérilisation du matériel pour les interventions chirurgicales, on se rapproche de Sédhiou avec tous les risques encourus. Cependant, je rappelle que nous sommes animés d’une bonne foi car nous voulons que l’hôpital soit dans les normes pour faire correctement notre travail. »





Toutefois, il laisse entendre que « le laboratoire et la radio ne fonctionnent plus. De même que l'hébergement y compris les lits qui laissent à désirer. Aujourd’hui, les salles d’hospitalisation sont délabrées, il y'a certaines chambres qui ne devraient pas recevoir de malades vu leur état de dégradation avancé. Les lits datent de 2002 et cela fait vingt ans aujourd’hui. Le personnel est démotivé à cause des retards de paiements, certains depuis cinq mois n'ont pas reçu leur salaire. Aujourd'hui, il est urgent que l'hôpital soit restructuré. »



Diakaria Diallo d'aller dans le même sens : « nous sommes restés quatre ans sans conseil d'administration. C’est ce qui fait qu’on n'a pas d'interlocuteur pour nos problèmes. C’est pourquoi, les populations doivent prendre leurs responsabilités pour réclamer leurs droits. À cela, je précise que l'hôpital n’a même pas de compresses ou de désinfectant pour faire les pansements. Et maintenant, si rien n’est fait, nous risquons d’aller vers une grève illimitée… »