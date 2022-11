KOLDA : incinération de drogue et de produits impropres à la consommation d’une valeur de 364 millions f CFA.

Les autorités administratives et les services concernés ont incinéré de la drogue et des produits impropres à la consommation d’une valeur de 364 millions de f CFA à Kolda. Cette action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et la préservation de la santé des populations.







Et malgré les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité pour endiguer le fléau, les malfaiteurs n’ont pas abandonné leurs entreprises criminelles. En ces circonstances, le gouverneur de la région de Kolda a appelé les populations à une collaboration sincère avec les forces de défense et de sécurité pour une lutte efficace contre le fléau...