KOLDA : dans la ferveur des préparatifs de la Korité.

Les préparatifs de la Korité 2023 vont bon train à Kolda. Ainsi, tailleurs, clients, consommateurs se bousculent dans les différentes places commerciales. Et dans cette mêlée, chacun y va à sa guise pour préparer la fête. Toutefois, le prix de certaines denrées restent élevé.

À en croire Bineta Baldé, commerçante au marché central, "actuellement le kg de pomme de terre et d'oignon est à 500 f CFA. Alors que la bouteille de 5 litres d'huile coûte entre 7.500 f et 8.000 f CFA, selon la qualité. Aussi vendons-nous le litre entre 1.200 et 1.300 francs." À cela, elle ajoute : "les clients se plaignent de la cherté des produits, mais nous ne pouvons pas vendre aussi à perte. Même s'il faut reconnaître le rush dans les boutiques, les clients viennent au compte-gouttes..."

Karim Diallo est un maître tailleur qui est à pied d'œuvre pour livrer ses commandes aux clients. À ce titre, il estime : "actuellement, nous procédons à la livraison des tenues même si nous avons quelques commandes. Cette année l'affluence est de mise par rapport à l'année dernière. Les modèles les plus prisés sont les trois quarts pour les hommes, les tailles basses et robes pour les femmes."

Avec la chaleur, cette année les modèles cousus sont adaptés aux réalités du changement climatique.

Fatou M. est une ménagère, habillée en bleu marine avec un foulard jaunâtre venue faire ses emplettes. À notre micro, elle confie : "nous constatons que les produits sont chers notamment le poulet, l'oignon, l'huile entre autres. Mais nous les femmes, sommes préoccupés aussi par nos tenues de fête. C'est pourquoi, nous attendons la livraison de notre commande auprès des tailleurs avant de repartir à la maison..."

Dans la même dynamique, Sékou Seydi, lui aussi tailleur de son état, d'avancer : "nous procédons à la confection des dernières tenues pour les livrer. Et les tissus les plus prisés cette année sont les gold, les geztner et le brodé autrichien. Et comme ce n'est pas la fin du mois, l'affluence est moindre..."

Au Fouladou, les populations se préparent activement pour célébrer la fête de la Korité marquant la fin du Ramadan.