KOLDA : Tidiane Tamba (ex PDS) rejoint le Pastef et soutient sa liste pour les législatives...

Après avoir démissionné du PDS récemment, Tidiane Tamba ex membre du PDS et de la fédération départementale vient de rejoindre le Pastef, ce jeudi 31 novembre. Dans la foulée, il annonce qu'il va accompagner la liste des patriotes pour les législatives de novembre prochain. Dans cette dynamique, il soutient qu'il a pris cette décision après une mûre réflexion.



Mais aussi, il poursuit que ce soutien se justifie pour plusieurs raisons comme le fait qu'il a été victime du précédent régime (Apr) tout en étant dans l'opposition (PDS). A ce titre, le coordinateur de la Cap21 estime qu'il s'identifie au projet du Pastef comme tout le monde.



En ces termes, il souligne " j'invite tous les cadres de la Casamance à soutenir le projet du tandem Diomaye-Sonko. D'ailleurs, c'est une initiative inscrite pour le développement du pays." Dans la foulée, il précise " c'est pourquoi, je me suis engagé à soutenir le Pastef et ses leaders locaux notamment le Ministre du Tourisme Mountaga Diao et Maman Boye Diao. Et dès aujourd'hui, je ne vais ménager aucun effort pour battre campagne pour la victoire du 17 novembre tout en invitant les populations à faire de même..."