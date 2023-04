KOLDA / Moussa Baldé (MESRI/PCD) : « Il faut accélérer la cadence pour augmenter le taux des inscrits dans le département... »

C’est Moussa Baldé (MESRI/PCD) en sa qualité de coordonnateur de comité qui s’est adressé à la presse lors d’un « ndogou » au parfum de solidarité ce dimanche 16 avril. En ce sens, ce dernier estime qu’il souhaite atteindre la barre des cent mille électeurs pour le département lors de cette révision de liste électorale en cours. C’est pourquoi avec l’ensemble des maires et coordonnateurs de comités, ils vont accélérer la cadence pour atteindre ce chiffre. Ainsi, il appelle les jeunes et les femmes à aller retirer leurs cartes d’électeur en souffrance à la préfecture.

Rappelant que le département compte plus de 500 comités de base sur un objectif de 600, il s'est engagé avec le BBY à redoubler d’efforts pour enrôler le maximum d’électeurs.

« Nous allons nous organiser pour augmenter le nombre d’inscrits dans le fichier électoral de notre département. D’ailleurs, notre département est aussi peuplé que d'autres départements, mais en terme d’électorat nous sommes plus faibles. Or c’est l’électorat qui fait le poids d’un département, donc nous devons tous nous y mettre en redoublant d’efforts. » C’est pourquoi, précise-t-il, « il faut accélérer la cadence pour augmenter de façon substantielle le nombre d’inscrits dans notre département en dépassant de loin la barre des cent mille inscrits. Ainsi, je vais parler avec l’ensemble des maires qui sont en train de faire un bon travail. »

Dans cette dynamique, il lance un appel aux militants, notamment les jeunes et les femmes « à s’organiser pour aller retirer leurs cartes d’électeur en souffrance à la préfecture. Et ceci doit être un objectif dès ce lundi 17 avril de la coalition Bby. »

Dans cette lancée, il poursuit : « je félicite les superviseurs, les coordonnateurs de comités et tous les militants qui nous ont permis d’atteindre l’objectif qui nous avait été assigné par le parti à savoir 22 mille cartes. Aujourd’hui, dans le département on a plus de 500 comités de base sur un objectif de 600 à savoir 30.000 électeurs. C’est un objectif qui est logique puisqu’au niveau du département on avait 31.000 électeurs lors des dernières élections même s’il y a l’apport des alliés. »

À ce rendez-vous, ont pris part les maires, les chefs religieux, les militants qui ont communié dans la ferveur religieuse rappelant les préceptes islamiques que sont la solidarité et le partage. Mais cela a aussi été une occasion forte d’échanger avec les responsables politiques sur les objectifs de la coalition Bby...