KOLDA : Mouhamadou Sané gagne le concours de récital de la mairie, organisé par le maire Mame Boye Diao.

Sous l’égide du maire Mame Boye Diao, Mouhamadou Sané a gagné le concours de récital de Coran organisé par la mairie. Il remporte ainsi un million cinq cent mille f cfa. Ce concours de récital du Coran est une initiative de la mairie et de son édile Mame Boye Diao dont l’éducation des enfants lui tient à cœur. Mais également, le culte de l’excellence par l’ancrage aux valeurs morales et civiques émanant des vertus de l’Islam permet de mieux préparer les futures générations.



Et ceci, selon le maire, sera désormais inscrit sur les tablettes de la mairie dans le cadre de l’éducation dans sa totalité (scolaire et coranique). Dans cette dynamique, l’imam ratib de Kolda, Thierno Alhassane Tall s’est réjoui de cette initiative.



Ce dernier de soutenir que de pareils évènements vont inciter les enfants à redoubler d’effort et à se hisser parmi les meilleurs afin de développer le pays.



Présidant cette finale, Mame Boye Diao d’avancer : « cette finale était prévue durant le mois de Ramadan, mais elle a été différée en raison de mon voyage. » Dans la foulée, il précise : « je félicite les maitres coraniques, notamment femmes et hommes pour la réussite de l’évènement.



En ce sens, ce qui me reste maintenant c’est de les honorer pour leur travail bien fait. C’est pourquoi, je demande à ces derniers de choisir une personne qui partira en pèlerinage à la Mecque. D’ailleurs, j’ai décidé d’ajouter cette activité dans l’agenda de la commune pour que chaque année il y’ait un concours de récital du Coran. »



Après le premier, le deuxième Adama Woury Diallo et Fatoumata Penda Baldé ont empoché chacun un million de f cfa. Du 4e au 16e lauréat, chacun a reçu la somme de cinquante mille f cfa...