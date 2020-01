KOLDA : Les agents de l’état civil à l’école du logiciel « rapide-pro » pour l’enregistrement des naissances.

Les agents de l’état civil de Kolda viennent de suivre un renforcement de capacité sur le logiciel d’enregistrement et d’envoi des naissances appelé « rapide-pro » ce jeudi 16 janvier. Et cette formation est le fruit d’une collaboration entre le ministère des collectivités territoriales et l’Unicef qui entre dans le cadre de la modernisation et de la digitalisation de l’état civil. L’élimination de la non déclaration de l’enfant à l’état civil dès la naissance demeure l’objectif de cette session de formation.



À en croire Aliou Ousmane Sall, le directeur national de l’état civil, «l’objectif de la réunion est la mise en œuvre des projets et programmes retenus avec l’Unicef. Parmi ceux-ci, nous avons l’application « rapide-pro » qui consiste à collecter et remonter les données d’état civil à partir des collectivités territoriales vers le niveau central après enregistrement des naissances. C’est une solution qui était installée dans toutes les collectivités territoriales des trois départements de la région », déclarera-t-il.



Il poursuit en expliquant les enjeux de la rencontre : « aujourd’hui, nous sommes à Kolda pour rencontrer les points focaux qui avaient en charge l’enregistrement et l’envoi des messages mensuels pour avoir une maitrise et voir l’évolution statistique dans les collectivités », puis il s’est appesanti sur les difficultés et les correctifs à apporter, « mais surtout à partir des données voir les disparités. Et voir pourquoi des naissances n’ont pas été enregistrées car ayant été constatées au niveau des structures de santé. Cependant, il faut apporter des solutions à ces disparités. Mais aussi ces données nous permettent d’avoir une photographie de la région en terme d’évolution et d’enregistrement afin que les collectivités puissent maitriser le système mis en place.»



Souleymane Diallo, officier d’état civil de la collectivité de Mampatim de préciser : « nous sommes engagés à le faire mais parfois nous rencontrons des difficultés de connexion à internet pour faire l’envoi. C’est pourquoi, il y aura forcément des problèmes au niveau central pour disposer de toutes les données. »

La problématique de l’enregistrement des naissances demeure un réel problème pour les collectivités territoriales. Mais avec la formation sur ce logiciel (rapide-pro) les disparités entre les structures de santé et les collectivités territoriales vont s’améliorer considérablement.