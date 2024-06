KOLDA : Le Dental Thierno Amadou Baldé de Medinatoul Houda demande la paix et la justice...

Suite aux événements tragiques survenus à Médina Gounass le jour de la Tabaski, les membres du Dental Thierno Amadou Baldé demandent la justice et la paix. Ils l'ont fait savoir au cours d'un point de presse organisé ce mercredi 19 juin dans la capitale du fouladou. Ainsi, Maoundé Baldé dit "Mao" a porté leur parole pour réclamer non seulement la paix mais également la justice pour la communauté de Medinatoul Houda. En ce sens, il a interpellé l'État pour tout faire afin de ramener la paix tout en menant une enquête autour de cette affaire pour rétablir la vérité. Dans la foulée, au nom de leur communauté, il a déploré avec la dernière énergie ces événements non descriptibles.



En ce sens, il reproche tout ce qui est arrivé à l'ancien régime dirigé par Macky Sall qui n'a pas joué son rôle pleinement. Cependant, il n'a pas manqué de rappeler les événements douloureux passés il y a plus de 20 ans qui ont refait surface lors de ces derniers incidents. C'est pourquoi, il précise " il faut que l'état intervienne pour situer les responsabilités afin de rétablir la justice. D'ailleurs, les deux communautés notamment, celles de Médina Gounass et de Medinatoul Houda sont condamnées à vivre ensemble..."



Dans cette optique, il rappelle " depuis 1978 notre communauté souffre des agissements malsains de la communauté foutanké. Et nous voudrions que cela cesse pour toujours afin que nos deux communautés vivent dans la paix et la responsabilité. Mieux, aujourd'hui, il faut aller vers une situation paisible..."

Affaire à suivre...



Madou Diallo