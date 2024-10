KOLDA : La région en tête de la lutte contre les violences envers les enfants et les adolescents (CEGID).

La région de Kolda est première dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, envers les enfants et les adolescents au cours de l’évaluation du projet CEGID (centre de guidance infantile et familiale). Ce résultat a été dévoilé lors de l’évaluation du projet avec des statistiques satisfaisantes devant les acteurs.



Dans cette dynamique, il s'agit entre autres violences, des mutilations génitales, des violences physiques et morales, de la stigmatisation, des viols encore d'actualité au sein des sociétés.

D’ailleurs, ces résultats sont obtenus grâce à la collaboration du CDPE et du Centre Conseil Ado qui ont joué un rôle important pour recueillir les données. Et pour une lutte efficace contre le phénomène, le projet y a ajouté les clubs de jeunes en les dotant d'une formation accrue en la matière avec une approche de communication communautaire.

En ce sens, le centre le Centre Conseil de Kolda piloté par son coordonnateur Babacar Sy, reste un laboratoire efficace dans le domaine. Aujourd’hui, il a permis à plusieurs jeunes filles d'échapper aux mariages et grossesses précoces ainsi qu'aux mutilations génitales grâce au concept du « new deal ». À ce titre, Babacar Sy soutient « c’est dans des efforts difficiles et parfois hostiles que nous sommes arrivés à obtenir cette place. C’est pourquoi, il faut s’inscrire dans cette lancée tout en invitant les partenaires à ne pas baisser les bras car la lutte est loin d’être gagnée… »

Ce projet intègre aussi le renforcement de la prise en charge psychosociale et sanitaire des adolescentes. En ce sens le projet s’aligne sur le plan stratégique de santé sexuelle et de la reproduction des adolescentes pour répondre aux défis comme l’inadéquation des offres dans ce domaine.

Mariama S est une mère de famille qui salue cette initiative. Dans la foulée, elle précise « nous avons compris maintenant avec le projet, les dangers liés aux mariages et grossesses précoces. C’est pourquoi, je vais continuer la sensibilisation pour une meilleure santé des femmes. »

Aussi, les résultats attendus sont entre autres la vulgarisation du bilan général de l’intervention, les points positifs, un plaidoyer auprès des décideurs pour une meilleure appropriation des résultats en faveur de la santé sexuelle et reproductive des ados dans le pays...