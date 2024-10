KOLDA : Installation du comité électoral de la coalition takku-wallu...

La coalition takku-wallu Sénégal de Kolda a installé son comité électoral pour entamer sa campagne électorale, ce dimanche 27 novembre. C'est une occasion qui a été saisie par les différents responsables de la coalition pour vendre l'image de leurs candidats. À ce titre, ils soutiennent que leurs candidats ont les meilleurs profils pour récolter les voix des électeurs, notamment avec leur expérience du terrain.

Dans cette lancée, Ndiogou Dème, membre du directoire de campagne soutient qu'ils ont tous les atouts et l'expérience pour gagner. D'ailleurs, la tête de liste Moussa Baldé est un "produit" vendable puisqu'il a fait ses preuves aussi bien sur le plan national que local. À cet effet, la tête de liste départementale Moussa Baldé et sa colistière Bineta Seck sont assez outillés pour faire la différence.

À en croire Abdourahmane Diao, chef de cabinet du président du Conseil Départemental (Apr), "la tête de liste est un produit vendable aux populations pour gagner les législatives. En ce sens, il faut y aller en enterrant nos égos et les guéguerres pour battre une campagne réussie avec à la clef, la victoire le 17 novembre prochain. D'ailleurs, cette élection est à notre portée avec toute l'expérience que nous avons acquise sur le terrain."

Sans gants, il rappelle : "et depuis plus de six mois d'existence du nouveau régime, nous n'avons noté que des difficultés, des frustrations. C'est une occasion inouïe pour notre coalition à la tête de laquelle se trouve Moussa Baldé dont son leadership au service des populations est connu de tous, pour inverser les cartes."

Revenant sur la situation du moment, le maire de Dabo, ex député précise : " nous avons tout pour gagner les législatives dans le département. D'ailleurs, malgré les départs de leaders vers la mouvance présidentielle, nous enregistrons des arrivées importantes aussi. C'est pourquoi, nous devons peaufiner des stratégies intelligentes pour faire face aux candidats d'en face dont l'expérience reste à vérifier..."

Pour l'instant, on assiste à un début de campagne mou au Fouladou. En ce sens, les différentes coalitions n'ont pas fait de manifestations très animées comme à l'accoutumée...