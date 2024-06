KOLDA : Idrissa Sow "Gorkodjo" remporte le Grand Prix Africain de Poésie

L'écrivain, le poète "Gorkodjo" natif du département de Vélingara remporte le grand prix Africain de poésie avec son œuvre "le ciel des illusions". Il vient ainsi honorer la région de Kolda et le Sénégal pour cette belle distinction bien méritée ! C’est une reconnaissance importante de son talent et de son engagement.



Son recueil de poésie « le ciel des désillusions » semble être une œuvre puissante et captivante qui a su convaincre le jury de la maison d’édition Ifrikya et la Ronde des Poètes du Cameroun. Et pour le couronner, une cérémonie a été organisée par l’écrivain camerounais Jean Claude Awono au Centre Culturel Blaise Senghor de Dakar.



Madou Diallo