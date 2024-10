KOLDA : Graduation de la troisième promotion de l'institut de santé Ya Salam...(57 récipiendaires)

Comme le dit l'adage, la santé n'a pas de prix. C'est ce qu'a compris l'institut Ya Salam qui vient d'effectuer sa troisième cérémonie de graduation des étudiants, ce samedi 12 octobre. Ainsi, 57 récipiendaires ont reçu leurs parchemins.

C'est ainsi une véritable politique de santé de proximité qui est développée par cet institut pour la santé communautaire. En effet, cet institut unique en son genre dans la région de Kolda met aujourd'hui au service des structures de santé des agents opérationnels. Ceci a été un moyen pour répondre dans l'urgence au besoin de combler un gap en matière de santé dans la région.

Dans cette dynamique, Alioune Badara Sané (économiste/responsable Pastef) parrain de la cérémonie n'a pas manqué d'alerter sur les dangers des médicaments de la rue. "Dans la foulée, il soutient : "le phénomène des médicaments de la rue est un véritable danger de santé publique qu'il faut combattre. En ce sens, nous saluons cette initiative de l'institut Ya Salam de mener une politique de proximité sanitaire au profit des populations."

Cet institut est devenu un véritable réservoir de recrutement pour les différentes structures sanitaires de la région et du pays. En plus des formations classiques, l'école y a ajouté les formations en vente en pharmacie et de délégation médicale devenues de fortes demandes.

Dans cette dynamique, M Fall directeur de l'institut d'ajouter : " je rends grâce à Allah pour la célébration de cette graduation pour les récipiendaires. Ainsi, l'objectif de cette graduation est de montrer aux parents que les élèves se sont bien distingués pendant la formation. Et nous allons continuer à dispenser des enseignements de qualité dans la rigueur. C'est ainsi que nous avons des agents sortis de notre institut un peu partout sur le territoire national avec des retours satisfaisants..."