KOLDA / Dialy Moumini (vice-président des coiffeurs) dément : " Nous sommes avec Mame Boye Diao hier, aujourd'hui et demain... Ce sont des aigris insignifiants..."

À en croire Dialy Moumini "que nul n’en ignore ! À Kolda l’Association des coiffeurs reste plus que jamais engagée auprès du Maire de Kolda, Mame Boye Diao. Pour plusieurs raisons nous continuerons à nous mobilier pour mettre en œuvre le Programme pour lequel nous l’avons élu. Les transformations que le Maire a commencé à apporter nous rassurent et nous motivent à poursuivre le compagnonnage. Ce qui explique notre détermination à porter haut les candidats investis sur les listes de BBY de Kolda."

Sans détours, il précise : "Les propos de Monsieur Ibrahima Faye sont nuls et non avenus. Je rappelle que Monsieur Ibrahima Faye est en rupture de ban avec notre association et n’a plus ni la légitimité ni la légalité de parler en notre nom. Nous n’accepterons plus que Monsieur Faye continue de faire de notre organisation un outil de chantage et de racket... Notre partenariat avec le Maire Mame Boye se porte très bien. Nous sommes entièrement en phase avec lui. Et nous n’entendons pas le quitter. À l’heure actuelle, nous sommes mobilisés pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022!"