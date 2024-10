KOLDA : Caravane contre les grossesses et mariages précoces et de sensibilisation sur la santé de la reproduction, nutrition et genre dans le monde rural...

C'est une véritable croisade contre les mariages et grossesses précoces doublée d'une sensibilisation sur la santé de la reproduction, de la nutrition et du genre dans le monde rural.



C'est dans ce cadre que le centre conseil ado (CCA) de Kolda, en collaboration avec Pings Dimbaya/World Vision, a effectué une caravane de sensibilisation sur la santé de la reproduction, nutrition et de genre dans le monde rural, ce dimanche 20 octobre.

La caravane a porté son choix sur l'axe Thiarra-Coumbacara où se situent de nombreux villages pour atteindre une cible importante. Ainsi, les élèves, les enseignants et les parents d'élèves ont été sensibilisés sur les mariages d'enfants, les grossesses précoces et les violences basées sur le genre.

Cette approche communautaire vise à lutter de manière efficace contre ces fléaux à risque, surtout dans le monde rural. Mais aussi, un appel fort contre la déscolarisation a été fait par Babacar Sy, responsable CCA/Kolda à l'endroit des populations. Dans la foulée, il soutient qu'il faut une bonne alimentation à l'enfant pour une bonne croissance afin de bien suivre son cursus scolaire dans un corps et un esprit sains. Mais aussi, cette sensibilisation doit permettre de briser les chaînes des tabous culturels pour une société épanouie.

En ce sens, les villages de Thiarrap, Saré Nyel et Saré Allette ont été des points importants où les populations ont été mises à contribution pour mieux lutter contre le phénomène. Et cette sensibilisation doit amener les populations à prendre conscience des dangers liés aux grossesses précoces et à laisser leurs enfants à l'école. À en croire Mariama Diao, mère d'enfants de Saré Allette, "la caisse d'épargne villageoise a beaucoup amélioré nos conditions de vie. Aujourd'hui, on envoie nos enfants à l'école, on se soigne, en plus de l'alimentation grâce à Pings/Dimbaya."

Adama Diallo, présidente des clubs de jeunes filles leaders, a développé le rôle de la nutrition chez le nourrisson après six mois d'allaitement. À celà, elle ajoute que la mère de l'enfant doit respecter les rendez-vous post-natals pour une meilleure santé de la mère et de l'enfant. Dans cette dynamique, elle a invité les parents à lutter contre les grossesses et mariages précoces pour préserver la santé des enfants.

Celà a été une voie d'évaluer du concept dit "la masculinité positive" dans le foyer à travers des questions-réponses. En ce sens, ce concept consiste à faire contribuer l'homme de manière significative dans la vie de la femme comme les travaux ménagers ou champêtres. Ainsi, cet apport de l'homme aux côtés de la femme permet d'améliorer la santé de la femme dans le monde rural. Dans cette lancée, la commune de Coumbara a été le point névralgique de cette sensibilisation dont les populations ont répondu présentes. A ce titre, les maîtres mots que sont votre corps, vos choix disent que les jeunes doivent être acteurs de leur santé par la nutrition.

Au Fouladou, la sensibilisation sur les violences basées sur le genre, l'excision, les grossesses et mariages d'enfants doit être renforcée face toujours aux réalités culturelles sociales. C'est pour inverser cette tendance qu'il faut ajouter à celà, l'amélioration de la nutrition chez le nourrisson souvent heurtée par le facteur culturel.