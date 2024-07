KOLDA : CRD sur la réduction des prix des denrées de première nécessité...

La réduction des prix des denrées alimentaires sera effective ce mardi 02 juillet 2024. La nouvelle a été donnée lors du comité régional de développement portant sur la réduction des prix annoncée par les nouvelles autorités sous la houlette de l'adjointe au gouverneur Marième Pouye Hanne.



En ce sens, M. Sow, responsable de la consommation à Vélingara, estime que les nouveaux prix feront l'objet de suivi et seront accueillis avec joie auprès des populations. Cette mesure va permettre d'alléger le panier de la ménagère en faisant dans la foulée des économies.

Ainsi, au cours de ce CRD, il a été décidé que le pain coûtera 175 f, l'huile de palme raffinée revient à 1025 f le litre, le sucre à 625 f, le kg de riz brisé non parfumé à 425 f CFA.

D'après Aliou Badara Seck, chef du service régional du commerce, "le conseil régional de consommation s'est réuni aujourd'hui pour discuter sur les prix à appliquer au niveau de la région. Et au sortir de cette rencontre, nous avons pour le ciment la tonne à 83.000, la miche de pain à 175 f CFA pour 190 grammes, le sucre cristallisé à 625 f CFA, le kg du riz brisé non parfumé à 425 f CFA entre autres. Et tous ces prix ont été retenus après consensus. Ainsi, l'application sera faite sur toute l'étendue de l'espace régional avec l'accompagnement des forces de défense et de sécurité..."