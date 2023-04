KOLDA : Alioune Badara Sané (Pastef) tacle Idrissa Seck et recadre le débat…

Alioune Badara Sané de Pastef/Kolda et membre de la cellule des cadres de Pastef, juge inopportune la sortie récente d’Idrissa Seck.

Ainsi, Alioune Badara Sané tacle sévèrement le président du parti Rewmi qu’il juge de « manipulateur » et de « trompeur » accompagné d’un « non-respect » des sénégalais. Dans cette lancée, M. Sané de préciser que le Pastef ne s’alliera jamais avec le Rewmi, parti qu’il assimile à la « poisse », y compris son président Idrissa Seck.



Pour rappel, Idrissa Seck président du parti Rewmi, lors de ses sorties, a fait état de sa candidature, et lancé un appel en direction d'Ousmane Sonko (Pastef) entre autres. Ce qui n’a pas été du goût des patriotes, à l’image de Alioune Badara Sané estime qu’Idrissa Seck joue un « double jeu » pour nuire au candidat du pastef Ousmane Sonko pour 2024. Mais selon lui, c’est peine perdue car les patriotes ont tout compris de ce « deal ».



…si la politique était une mer, Idrissa Seck serait un naufragé politique…



À en croire Alioune Badara Sané, « si la politique était une mer, Idrissa Seck serait un naufragé politique. En ce sens, je pense que le Sénégal portait beaucoup d’espoir sur lui mais hélas ! Malheureusement, il a montré aux yeux de tout le monde qu’il n’en valait pas la peine et ne respecte pas les sénégalais. À preuve, les propos déplacés tenus lors de sa dernière conférence de presse, en direction du peuple... Mais Idrisssa Seck a fini de montrer qu’il n’était pas la personne indiquée pour diriger le Sénégal en ces périodes troubles. Mieux, je pense que pour diriger quelqu’un il faut lui montrer du respect. Et Idrissa Seck a fini de montrer aux sénégalais qu’il ne les respecte pas. C’est quelqu’un qui est imbu de sa personne. »



…je pense qu’Idrissa Seck est complétement dépassé par la politique sénégalaise d'aujourd'hui…



« Comment il peut se permettre d’aller rejoindre et travailler avec le parti au pouvoir, alors que le peuple vit des tensions pendant deux ou trois ans, sans se prononcer de façon responsable sur cette situation? Et un bon jour, il divorce d'avec ses anciens alliés du pouvoir pour venir nous faire croire que maintenant c’est lui le chef de l’opposition car il a besoin de la confiance des sénégalais. Dans tout ça, je pense qu’Idrissa Seck est complètement dépassé par l’état même de la politique sénégalaise aujourd’hui. Pour moi, il ne comprend pas l’état d’esprit des citoyens ou des électeurs. Il croit que ce qui se faisait avant est toujours de mise, il se trompe lourdement…»



…je pense qu’Idrissa Seck se croit supérieur aux sénégalais ...



Revenant sur la situation de l’opposition, il soutient : « en disant qu’il est le dauphin de Macky Sall, il a pris comme repère la présidentielle passée. Mais il a oublié qu’il était dans une coalition composée de Khalifa Sall et Déthié Fall qui ne sont plus avec lui aujourd’hui. Ces derniers sont dans le Yewwi Askan Wi avec Ousmane Sonko, donc quel poids il peut prétendre en disant qu’il est le dauphin de Macky Sall? » Dans la foulée, il ajoute avec ironie : « mais au-delà de cela, il y’a eu des locales et des législatives où il n’a pratiquement pas eu d’élus. Actuellement, le PDS est beaucoup plus puissant que lui. Avec le contexte actuel, la représentativité du Rewmi ne vaut absolument rien du tout. D’ailleurs, je me demande sur quoi, il se base pour dire qu’il est le chef de l’opposition. »

C’est pourquoi, avance-t-il, « je pense qu’Idrissa Seck se croit supérieur aux sénégalais et donc sa réflexion prime sur celle de tout le monde. D’ailleurs, on n’en a rien à faire de sa candidature, qu’il respecte plutôt les sénégalais. »



…ne jamais s’allier avec Idrissa Seck…



« S’allier avec Idrissa Seck c’est nuire à son image. Si on regarde sa démarche quand il est parti voir Sonko et lors de ses conférences de presse par la manipulation, il cherche à noyer le candidat Ousmane Sonko. Mieux, il cherche à écarter Ousmane Sonko.



Aujourd’hui, même sans Ousmane Sonko comme candidat, il ne gagnera jamais au Sénégal. Non seulement, il n’a plus de militants, et à part Thiès il n’a jamais gagné ailleurs. Du reste, lors des dernières élections, il a été battu à plate couture par Yewwi Askan Wi à Thiès. Les sénégalais ont fini de le vomir… »