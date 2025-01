KOLDA : À la découverte de l’arbre des AG de grèves de l’ancien lycée Alpha Molo Baldé…

C’est un imposant arbre situé devant la porte du collège Kolda 1, témoin de nombreux événements ayant marqué l’histoire de plusieurs générations d’élèves. Ainsi, plusieurs anciens élèves, devenus aujourd’hui des personnalités influentes, gardent encore le souvenir des rassemblements organisés pour exprimer leurs doléances en vue d’améliorer les conditions d’étude. Ce lieu rappelle des dénouements heureux, mais aussi des moments de douleur pour les élèves, notamment au début des années 90, lorsque ce lycée était le seul à proposer un cycle long. Au pied de cet arbre, les élèves trouvaient un tronc vertical servant de support aux orateurs pour haranguer la foule.



Dans ce brouhaha, les élèves rivalisaient d’ardeur et de maîtrise de la langue de Molière. C’était également l’occasion pour les élèves des classes inférieures de découvrir de nouveaux visages, dont l’accent français témoignait de la rigueur des enseignements de l’époque.



Cet arbre regorge de vieux souvenirs que la nouvelle génération, rôdant autour, ignore. Généralement, après les explications des motifs de la grève, la police dispersait les élèves à coups de gaz lacrymogènes. S’ensuivaient alors des courses-poursuites. Dans ces moments, certains en sortaient avec des blessures, tandis que d’autres étaient arrêtés, y compris les responsables des élèves, probablement pour les intimider et les pousser à abandonner la grève. Les lendemains de grève sous l’arbre étaient des moments forts d’échanges et de récits sur les techniques utilisées pour échapper à une éventuelle arrestation la veille.



D’après Mamadou Diao, un ancien élève du lycée Alpha Molo Baldé, « cet arbre me rappelle de vieux souvenirs, comme les assemblées générales animées des élèves pour décréter des journées de grève, souvent pour des motifs valables. » Il rappelle que les responsables de leur époque étaient Belal Sow, Ibrahima Gueladjo Barry, Hamza Ndiaye, et le défunt Alphouseyni Seydi, dit « Diato », entre autres. Ces derniers étaient presque indissociables de cet arbre, tant ils y avaient harangué la foule. D’ailleurs, si l’orateur ne parvenait pas à convaincre les élèves, des cris comme « Descends, descends ! » retentissaient. Ces potaches, devenus aujourd’hui des adultes responsables, suscitaient l’admiration des élèves de l’époque par leur éloquence sous cet arbre.



Les arbres considérés comme mythiques sont nombreux au Fouladou, mais celui qui servait de lieu d’assemblée générale sur l’ancien site du lycée Alpha Molo Baldé en demeure un emblème, porteur de secrets de réussite et d’échec.