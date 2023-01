KOLDA : 18 jeunes entrepreneurs formés en couture...

Ce ne sont pas moins de 18 jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié d'une formation en coupe et couture de tenues de sport. Cette formation entre dans le cadre de la confection de maillots et blousons. Mais ils ont pu bénéficié également de la maîtrise du tissu épais. Ce renforcement de capacités a été initié grâce à la chambre des métiers.



Ainsi, ces jeunes seront accompagnés pour mettre en place des entreprises de production en équipements sportifs dans la région de Kolda. Et ceci va participer à l'autonomisation des jeunes en boostant l'emploi et lutter contre le chômage. Dans la foulée, les migrations irrégulières seront combattues dans les foyers de départ...