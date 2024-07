KAËL BESSEL (Vélingara) : Un village sorti des ténèbres grâce aux efforts communautaires…

C’est dans un élan communautaire que le village de Kaël Bessel est sorti des ténèbres après avoir vécu longtemps dans l’ombre. Il s’agit notamment de l’obtention de l’électricité, de l’adduction d’eau grâce aux populations et à sa diaspora.



Ce village situé à trois kilomètres à l’ouest de Vélingara de la commune de Kandia, a été un grenier agricole où les populations ne bénéficiaient pas de commodités de base.

Et pour mieux améliorer les conditions de vie des populations, Aly Baldé dit « Fofana » appelle les autorités à plus servir les villages de la commune. Selon, ce dernier ces quelques réalisations ont permis d’améliorer les qualités des études des enfants, de la santé, de l’allègement des travaux des femmes entre autres. À cela, il faut ajouter l’adduction en eau qui a réduit les maladies liées à l’eau, même si elle reste insuffisante.

À en croire Aly Baldé toujours, « nous saluons les efforts de la communauté pour développer avec l’arrivée de l’électricité et de l’eau. Mais, nous voulons que l’état nous appuie davantage car nous faisons partie de la république pour des questions d’équité sociale et territoriale. Et je précise que la communauté peut compter sur ses enfants de la diaspora pour insuffler le développement… »

À l’image de ce village, beaucoup de bourgades souffrent de cette situation dans la région de Kolda où le taux d’électrification rurale est très faible.