Justice : le commissaire Cheikhouna Keïta arrêté hier, risque un mandat de dépôt

Les choses sont allées très vite après hier soir après avoir appris que le président du mouvement Force dolel Askanwi. Après un ordre de conduite émis par le parquet, Cheikhna Keita a été arrêté par la Dic peu avant 17 heures avant d'être conduit directement dans la cave du Palais de Justice.



Face aux enquêteurs, Cheikhna Keita soutenait avoir «commenté» des publications qui seraient diffusées sur les réseaux sociaux. Le parquet avait demandé que le dossier lui soit transmis sous forme de renseignement pour l'étudier. In fine, rapporte Libération, Cheikhna Keita, qui est poursuivi pour diffusion de fausses a fait l'objet d'un retour de parquet. C'est ce lundi qu'il sera édifié sur son sort même si Libération dit apprendre que le parquet va ouvrir une information et requérir le mandat de dépôt.



Les 28 et 29 août dernier, l'ancien patron de l'Ocrtis, très critique contre le régime, avait été interrogé à deux reprises à la Dic après avoir fait état, pendant une émission télévisée, d'une supposée bagarre au Palais entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko.