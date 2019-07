Jpec 2019 : Le Burkina Faso veut raffermir ses relations économiques et commerciales avec le Sénégal

La 3ème édition des journées de promotion économique et commerciale (Jpec) s’est tenue, ce mardi 09 juillet, à Dakar. Une cérémonie organisée par le Burkina Faso dont l’objectif principal consiste à raffermir les relations économiques et commerciales entre le Sénégal et le Burkina Faso à travers la découverte et la promotion des opérateurs économiques. À ce titre, plusieurs activités se sont déroulées telles la présentation des potentialités économiques ou d’investissement, la description de l’environnement des affaires du pays pour inviter les acteurs à venir investir au pays des hommes intègres, une exposition-vente de produits burkinabé...