Journées Nationales de la Géomatique : les données spatiales, facteurs de développement, de prise de décision et d'innovation

La troisième édition des journées nationales de la Géomatique est lancée ce mardi 21 novembre 2023. L'initiative est de permettre aux acteurs de mieux appréhender les dernières avancées et innovations dans le domaine de la Géomatique. Le thème choisi cette année est : "Le géospatiale au service des territoires de l’entrepreneuriat et de l’innovation ».





Lors de cette journée, le Procasef, et l’ANAT avec la France ont montré l’importance de la géomatique dans le développement d’un pays. Ainsi, le PNG a été expliqué et dévoilé aux participants et autres acteurs. Lors de la journée de la géomatique, le Procasef, et l’ANAT avec la France ont montré l’importance de la géomatique dans le développement d’un pays. Le PNG a été expliqué et dévoilé aux participants et autres acteurs.





Mouhamadou Moustapha DIA coordonnateur national du PROCASEF souligne que cette rencontre était une occasion pour montrer la contribution du PROCASEF dans le cadre du renforcement du PNG qui s’analyse sur les plans structurels et opérationnels. Il précise qu’au niveau structurel, il y a des investissements très importants et actuellement, ils sont à plus de 3 milliards F CFA en termes d’investissements sur les images aériennes et satellitaires en termes d’acquisition, mais également sur la modernisation du réseau géologique et sur le système d’information foncière que l’on va mettre en place. "Sur le plan opérationnel, nous allons contribuer également à la cartographie, à la collecte des données de traitement avec les acteurs notamment l’ANAT, le Sénégal numérique et tous les acteurs pour aller vers l’hébergement des données et se positionner également dans le cadre du plan national géomatique sur les défis de mises à jour", a-t-il mentionné. Il ajoute que les données sont importantes pour tous les utilisateurs et tous les métiers. Cela permet, explique-t-il, de faire une bonne planification urbaine, une bonne prévision en matière économique sociale et de booster l’initiative privée.



Pour sa part, Christine Fages, Ambassadrice de France au Sénégal estime qu'avec le projet SEN spatial contribue au hub d’innovations que le Sénégal soit le hub d'innovation en Afrique de l’Ouest. " La collecte et les traitements sont des sujets très importants qui impactent la vie des populations même si elle ne le savent pas toujours. L’inclusivité de tous ces projets vers les femmes et les jeunes, la formation est aussi importante avec la participation du secteur privé dynamique", a-t-elle déclaré.





Quant à Mamadou Djigo, Directeur général de l'Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT), il laisse entendre que la géomatique est au cœur de la vie humaine parce que toute bonne décision est prise à partir de données scientifiques, vérifiables et appréciables. "Le PNG est une sorte d’observatoire national des territoires. Il vise à accompagner les territoires. Nous sommes en train de finaliser la formulation du programme national de la valorisation des ressources territoriales et ces dernières ont été cartographiées", dit-il.



Selon lui, la quasi-totalité des ressources que cela soit les ressources minières, végétales, animales, pétrolières et gazières. Toutes ont été cartographiées ont été télé détectées.