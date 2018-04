Journées "Bët You Ler" : Lat Diop enrôle 5000 personnes défavorisées en banlieue

Dans le cadre de son plan d’action visant les populations les plus défavorisées, le responsable politique de l’APR, Lat Diop à Guédiawaye, a initié du 21 au 22 avril des journées de consultation gratuite au niveau de la banlieue.



L’objectif phare de ce plan d’action est d’octroyer 5000 lunettes aux populations démunies.



Ce samedi, l’équipe ophtalmologique avec l’appui de la direction de la coopération et l’Organisation Africaine pour le Développement Académique et Sportif (OADAS) s’était rendue à Guédiawaye pour distribuer 1000 lunettes aux nombreuses personnes souffrant de troubles de vision.



Par la voix de son bras droit et porte-parole du jour Bakary Traoré, Lat Diop a réitéré sa volonté de mener des actions sociales au niveau de la banlieue, mais aussi de relever le plateau technique pour la réussite du projet ambitieux engagé par le Président de la République à travers le PSE.



En effet, après avoir récemment offert des machines à échographie aux centres de santé en place, cette journée de consultation permettra de toucher les populations les plus vulnérables à savoir les personnes du troisième âge, et les enfants.



A ce titre, Lat Diop donne rendez-vous à la population de Wakhinane Minzatt qui sera le prochain lieu de convergence.