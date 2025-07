Journée mondiale de l’hépatite B : Le RALCH plaide pour une prise en charge efficiente de la maladie

Les membres du RALCH (Réseau des Associations de Lutte contre les Hépatites) en collaboration avec l’Association SAAFARA hépatites Sénégal, ont célébré la journée mondiale de lutte contre les hépatites, ce lundi 28 juillet 2025.

À cette occasion, acteurs de la santé et spécialistes ont axé leurs discussions sur le thème intitulé la prise en charge des personnes vivant avec les hépatites.



De l’avis La présidente de l’Association SAAFARA Hépatite Sénégal, Fatou Nguirane présidente du RALCH, par ailleurs agent de bureau promotion de la santé en milieu scolaire, la prise en charge est extrêmement coûteuse dans la mesure où ce n’est pas un traitement à courte durée, mais plutôt un traitement à longue durée à savoir tous les 6 mois. Autrement dit, le patient peut dépenser près de 100.000 Fcfa d’où l’intérêt d’attirer l’attention du ministère de la santé et du programme national de lutte afin qu’il essaye de voir comment joindre les deux bouts pour faciliter les soins aux patients.

Toutefois, la prise en charge ne se limite pas au niveau de Dakar seulement car, elle se fait au niveau des régions en soulignant une problématique la disponibilité du Ténofovir dans toutes les régions et des fois il y a aussi les charges virales qu’on ne trouve pas dans toutes les régions du Sénégal.



Présidé par le directeur général de la santé, Ousmane Cissé s’est exprimé au nom du Ministre de la Santé et de l’action sociale. À ce propos, il estime que la prise en charge curative ou préventive est une priorité pour l’État du Sénégal pour lutter efficacement et rapidement contre cette pathologie chez les sujets atteints. Au vu de la situation alarmante sous contrôle certes grâce à l’action menée par l’Association SAAFARA Hépatite, les services de santé ont l’obligation et le devoir d’assurer la prise en charge, en l’occurrence le service des maladies infectieuses et tropicales dirigé par le professeur Seydi entres autres services. Néanmoins, des avancées ont été fournies pour permettre l’éradication de cette maladie à l’orée de l’année 2030.

Parmi ces avancées, il cite le niveau supranational avec l’Institut panafricain de lutte contre les hépatites avec le Sénégal comme leader dans ce domaine. Mais aussi des campagnes de vaccination dont la vaccination systématique pour les nouveaux nés et le dépistage des donneurs de sang pour l’hépatite B.



Selon le docteur Aboubacar Sadikh Badiane, médecin à l’hôpital de Fann au service des maladies infectieuses et tropicales, des études ont montré un taux de pourcentage situé entre 6% et 7 % contre d’autres variant entre 10 et 11% de personnes qui souffrent de cette maladie. Le coût de la prise en charge d’un patient varie entre 50.000 et 100.000 Fr par visite. Ce qui, d'après lui, est un lourd fardeau économique en termes de coûts et de dépenses auprès des populations.