Journée des daara / Moustapha Guirassy à Touba pour demander au Khalife des Mourides son accompagnement

Moustapha Guirassy et sa délégation ont été reçus hier à Touba par le Khalife Général des Mourides. Le ministre de l’éducation nationale était venu solliciter des prières et surtout informer le patriarche de la tenue dès ce 28 novembre à Dakar Arena de la troisième édition de la journée des daara et ainsi souhaiter son accompagnement.

Moustapha Guirassy, à sa tournée d’audience, d’estimer que l’heure a sonné pour le Sénégal de s’appuyer sur les enseignements des religieux et d’intégrer les daara dans le système éducatif officiel et tirer profit des nombreux atouts qu’offrent ce type d’écoles.



« Le Sénégal est porté par le monde des daara. On ne peut penser l’avenir du Sénégal sans nous appuyer sur les écrits des religieux. Cette journée des daara facilite l’intégration. Il y’a des panels scientifiques, des discussions pour montrer comment les daara pouvaient participer au grand principe de la justice sociale et sa contribution au jub, jubal, jubanti », confiera l’hôte du Khalife.



Le ministre Moustapha Guirassy de rappeler que le projet de loi qui organise le statut des daara est vidé de façon consensuelle par les acteurs directs qui l’ont conçu et vont le proposer au gouvernement .