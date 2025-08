Journée de l'excellence à Dahra Djoloff : 200 élèves primés pour leurs résultats

À l'instar des autres localités du pays, en cette fin de l'année scolaire, Dahra Djoloff a vécu ce samedi sa journée de l'excellence. En effet, 200 élèves ont été primés par le président de l'assemblée nationale El Hadji Malick Ndiaye. Du côté du cycle élémentaire, chaque meilleur élève des quinze écoles que compte la ville de Dahra fait partie du lot des lauréats, dix meilleurs élèves au Bfem de 2025 ont reçu leur lot. S'agissant du cycle secondaire, 04 élèves qui avaient obtenu la mention Très Bien et 02 élèves (mention Bien) ont reçu chacun un prix.



Du côté de la formation professionnelle, 157 jeunes (transformation fruits et légumes), et 77 autres en marketing digital ont été des récipiendaires lors de la cérémonie de remise des prix.



Le président de l'Assemblée Nationale El Hadji Malick Ndiaye, dans sa communication, invite la jeunesse à étudier et à se lancer dans la formation dans beaucoup de domaines gage d'une autonomie financière et économique à la fois.

Il a également annoncé pour bientôt "le lancement des travaux de l'Université du Djoloff", ce qui permettra d'accueillir plus de 600 étudiants au grand bonheur des populations du Djoloff. Quant à la sécurité, El Malick Ndiaye annonce sous peu l'implantation d'une police à Dahra Djoloff.