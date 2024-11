Journée Mondiale du Diabète : 1.563 enfants diabétiques suivis dans les structures hospitalières ( Dr Aminata Mbaye)

Ce jeudi 14 novembre est célébrée la Journée Mondiale du Diabète, une journée consacrée à la sensibilisation sur cette maladie chronique qui n'épargne aucune couche de la société. Le thème de cette année est "Diabète et Bien-être : l'épanouissement des enfants". Au Sénégal ,1.563 enfants diabétiques sont suivis dans les structures hospitalières, nous dit-on. Une occasion saisie par le Dr Aminata Mbaye, endocrinologue pédiatre au service de diabétologie et d’endocrinologie de l’hôpital d’Enfants Albert Royer, pour sensibiliser les parents sur les signes de Diabète chez l'enfant.

Pour le Dr Mbaye, enseignante- chercheure à la faculté de médecine de l’UCAD, les signes qui doivent alerter les parents sont :

-les envies fréquentes d'uriner en quantité abondante,

-l'enfant commence ou recommence à faire "pipi au lit"

-une soif anormale

-un amaigrissement important malgré un maintien de l'appétit

-une soif excessive

- une grande fatigue

-les infections fréquentes.

Le Dr Aminata Mbaye estime que "c'est un ensemble de signes que quand vous les voyez chez votre enfant doit vous alerter et vous devez l'envoyer le plus rapidement possible voir le pédiatre.

Interpellée par notre consoeur Ndeye Khady Diop sur les cas de diabète au Sénégal, l' endocrinologue-pédiatre renseigne que le nombre de diabétiques réel n'est pas connu, surtout que dans nos pays à ressources limitées, toutefois, précise-t-elle, "on a un projet « Changing diabetes in children » CDIC qui nous a permis d'avoir un assez bon nombre d'enfants, ce qui laisse supposer que beaucoup d'enfants sont décédés avant d'être diagnostiqués. Ainsi, affirme-t-elle, l'hôpital d'Enfant Albert Royer et le centre Hospitalier Abass Ndao constituent les deux gros centres de référence, mais dans toutes les régions du Sénégal, des centres CDIC sont implantés".