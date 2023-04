Journalisme et droits humains : vers la création d’une fédération ouest africaine de la presse en ligne.

La presse en ligne des pays de l’Afrique de l’Ouest veut unir ses forces pour être une meilleure force de proposition. En effet, une fédération des Associations des Éditeurs et Professionnels de la presse en ligne d’Afrique de l’Ouest (FAPPEL-AO) est en gestation.



Réunis à Jacqueville, en République de Côte d’Ivoire, pour la rencontre régionale des médias, les journalistes et acteurs des médias en ligne des pays de l'Afrique de l'Ouest venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Sénégal et du Togo, ont réaffirmé leur engagement en faveur de la liberté d’expression, de la défense de la liberté de la presse et de la promotion des droits humains dans la région. Inscrit sous le thème "Journalisme et droits humains", cette rencontre régionale a permis aux professionnels des médias de faire part de leurs préoccupations liées à la précarité des journalistes en ligne et la nécessité de mettre en place un environnement règlementaire et économique propice à la viabilité des entreprises de presse en ligne.



Les acteurs se disent conscients que la liberté d'expression et la liberté de la presse sont des droits fondamentaux qui doivent être protégés par un régime de droit. Ils déplorent, à cet effet, que les contenus des médias en ligne soient souvent repris, voire pillés par les grandes plateformes multinationales ce qui, selon eux, fragilise les entreprises productrices et met en danger la diversité des voix et des perspectives dans le cyberespace. Les journalistes et acteurs des médias en ligne des pays de l'Afrique de l'Ouest appellent ainsi à la régulation de l’activité des régies publicitaires internationales dans l’espace médiatique sous-régional qui assèche dangereusement les sources de recettes publicitaires des médias.



Conscients du rôle crucial que jouent les journalistes en ligne dans la promotion de la démocratie, de la paix et du dialogue social dans l'espace numérique, ces professionnels des médias se sont engagés à renforcer la capacité des entreprises de presse et à promouvoir l'indépendance et le professionnalisme du journalisme en ligne, mais aussi à renforcer les capacités des entreprises de presse en ligne et œuvrer à leur donner toute l'indépendance nécessaire pour exercer leur mission avec impartialité. Les journalistes et acteurs des médias en ligne ont également exprimé leur volonté à assurer l'indépendance des journalistes en ligne conformément aux principes fondamentaux du journalisme et aux textes nationaux et internationaux, à intensifier la coopération entre les organisations professionnelles de la presse en ligne de l’Afrique de l’Ouest avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et développer la concertation en vue de la monétisation des contenus web. Dans le même sillage, ils se sont engagés à renforcer le mécanisme de concertation et de dialogue permanents avec les acteurs des médias en ligne, à étendre le réseau des journalistes de la presse en ligne à l’échelle de la CEDEAO avec l’intégration des pays anglophones et à mettre en place une charte pour une meilleure représentation des femmes dans les contenus et institutions médiatiques en Afrique de l’Ouest.



Les journalistes et acteurs des médias en ligne des pays de l'Afrique de l'Ouest appellent toutefois les organisations internationales de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, l’ONU Femmes et l’UNESCO à soutenir la mise en œuvre de la déclaration de Jacqueville sur le journalisme et les droits humains en Afrique de l’Ouest adoptée le 28 avril 2023 au terme de la rencontre régionale des médias.