Journalisme et droits humains : le journaliste Ibrahima Lissa Faye désigné secrétaire général de la FAPPELAO.

La presse en ligne des pays de l’Afrique de l’Ouest s’est unie à travers une nouvelle entité dénommée la Fédération des Associations de Professionnels de presse et éditeurs en ligne d’Afrique de l’Ouest (FAPPELAO). L’organisation a été créée ce 28 avril à l’occasion de la rencontre régionale des médias, les journalistes et acteurs des médias en ligne des pays de l'Afrique de l'Ouest qui s’est tenue en Côte d’Ivoire.



Réunis à Jacqueville, les professionnels et acteurs des médias venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Sénégal et du Togo, ont procédé à la formation du bureau de l’entité dont l’objectif vise à renforcer la capacité des entreprises de presse et à promouvoir l'indépendance et le professionnalisme du journalisme en ligne mais aussi à renforcer les capacités des entreprises de presse en ligne et œuvrer à leur donner toute l'indépendance nécessaire pour exercer leur mission avec impartialité.



La FAPPELAO est désormais présidée par le burkinabé, le Dr Cyriaque Paré suivi des vices présidents Hélène Doubidji (1ère vice-présidente) et Lansina Sermé de la Côte d’Ivoire (2ème vice-président).



Le journaliste Ibrahima Lissa Faye qui a représenté le Sénégal à ce rendez-vous ouest africain, est désigné Secrétaire Général de la FAPPELAO. Il sera secondé dans sa tâche par le béninois Léonce Gamai désigné Secrétaire Général Adjoint. Le poste de trésorier général de la fédération est confié à Modibo Fofana du Mali qui sera appuyé dans sa mission par la guinéenne Maïmouna Bangoura.



Dans la déclaration de Jacqueville, les journalistes et acteurs des médias en ligne des pays ouest-africains ont réaffirmé leur engagement en faveur de la liberté d’expression, de la défense de la liberté de la presse et de la promotion des droits humains dans la région.