« Je reconnais avoir volé ce sac. Ma mère est très malade, je n’ai pas les moyens de . » À Thiès, un menuisier vole pour sauver sa mère… et finit derrière les verrous

Un drame humain, entre misère et illégalité, s’est noué dans les rues de Thiès. Le 23 juin prochain, le Tribunal d’instance statuera sur le sort de M. Wélé, un menuisier marié et père de famille, aujourd’hui en détention pour avoir volé un sac d’argent. Ce geste, qu’il dit dicté par la maladie de sa mère et son impuissance financière, a bouleversé la salle d’audience et mis en lumière une détresse sociale trop souvent ignorée.



Un moment d’inattention, un vol précipité



Les faits remontent à quelques jours. Dans un quartier animé de Thiès, l’automobiliste S. Sidibé se gare brièvement pour régler une course. Sa vitre est légèrement baissée. M. Wélé, menuisier de profession, rôde dans les parages. En un éclair, il rabaisse la vitre, s’empare du sac à dos contenant une somme d’argent, et tente de disparaître à bord d’une moto Jakarta.



Mais le destin n’est pas de son côté : S. Sidibé le surprend en flagrant délit. Le cri « Au voleur ! » retentit. Le public intervient et le rattrape. Il est remis aux forces de l’ordre et rapidement placé sous mandat de dépôt.



Devant la justice : entre maladresses et aveux déchirants



À la barre du tribunal de Thiès, M. Wélé tente d’abord de nier les faits :



« J’ai pris le sac du véhicule, mais je ne l’ai pas volé », déclare-t-il d’un ton hésitant.



Mais face aux incohérences, il finit par craquer. Les mots jaillissent, tremblants, presque inaudibles :



« Je reconnais avoir volé ce sac. Ma mère est très malade, je n’ai pas les moyens de la soigner. Je suis désolé. Je ne recommencerai plus. »



Un aveu qui tranche avec la froideur des faits mais révèle un homme au bord du gouffre, acculé par les obligations familiales et la pauvreté.



Un manque de 50 000 FCFA, selon la victime



Dans sa déposition, S. Sidibé, la victime, affirme que le sac contenait une somme importante dont 50 000 FCFA manquent à l’appel. Une précision qui pourrait alourdir le dossier si l’intention de dépouiller le contenu du sac est juridiquement établie.



Verdict attendu : application stricte de la loi



Le procureur de la République, considérant les faits comme établis, a requis l’application stricte de la loi, sans la moindre circonstance atténuante officielle. L’affaire a été mise en délibéré et le jugement est attendu le 23 juin 2025.