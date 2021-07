Japon : Après s’être cotisés pour la venue d’un agent consulaire pour la confection de passeports, les sénégalais basés à Tokyo refusent de le laisser partir et le retiennent

Un agent consulaire basé à Djeddah en Arabie Saoudite a passé un sale quart d’heure entre les mains de nos compatriotes basés au Japon. Ces derniers qui se sont estimés lésés après que ce dernier qui a fait le déplacement à Tokyo à leur charge, a voulu repartir sans finir sa mission, l’ont simplement pris en otage et interdit d’embarquer.



En effet, depuis plusieurs mois, nos compatriotes basés un peu partout en Europe et en Asie se plaignent de ne pouvoir renouveler leurs passeports. C’est ainsi que ceux établis au pays du « Soleil levant » ont entrepris grâce à des cotisations de faire voyager un agent dont nous tairons le nom de Djeddah pour l’accueillir à Tokyo afin de voir leurs précieux sésames être renouvelés. C’est donc tous frais payés par nos compatriotes que l’agent a débarqué au Japon afin de renouveler les passeports des sénégalais établis sur place. Quelle fut donc leur surprise de voir ce dernier décidé de s’envoler après quelques heures passées avec eux pour la Chine, sur ordre de l’État qui avait pour ce cas, entièrement financé ce déplacement.



S’estimant donc floués, ils l’ont « kidnappé » et interdit de sortie du territoire. Selon nos informations c’est après plusieurs heures de négociations qu’ils l’ont finalement libéré, tout en continuant de ruminer leur colère…