JT de la Semaine : traque des insulteurs du net, relation Macky Sall - Malick Gakou, naissance ‘’Jamm a Gën 3ème mandat’’ au menu.

Comme chaque week-end, Dakaractu livre un condensé de l’actualité de la semaine. Les informations les plus marquantes tournent autour des dérives du numérique, de la relation entre le Président Macky Sall et Malick Gakou, de la mise sur pied de la plateforme « Jamm a Gën 3ème mandat ».



Les dérives sur les réseaux sociaux, et la traque des insulteurs publics se poursuivent. Le président Macky Sall a réitéré la volonté de l’État de lutter contre le phénomène.



Taxé d’agir pour le compte du Président Macky Sall, Malick Gakou, le candidat à la présidentielle du Grand parti dément et solde ses comptes avec l’opposition.



Une nouvelle plateforme dénommée « Jamm a Gën 3ème mandat » a été portée sur les fonts baptismaux. L’entité qui regroupe des organisations de la société civile prévient sur les conséquences d’une 3ème candidature de Macky Sall et l’invite à une déclaration ouverte de non participation à la présidentielle de 2024.



Notre dossier de la semaine évoque la mauvaise gestion des actes d’état civil à Touba et Mbacké. Des pièces enregistrées sur feuilles volantes et jamais mentionnées dans des registres sont au centre du scandale.