JOURNÉE DE CIRCONCISION À SADIO - 92 bouts de bois de Dieu y passent, en prélude au Gamou annuel de la ville

Pour la troisième année consécutive, la commune de Sadio a organisé une journée de circoncision à grande échelle, en marge de son Gamou annuel. Pour cette année, 92 enfants ont subi l'opération. Ce qui fait un total de 552 enfants depuis que l'initiative a été prise il y a trois ans.



Assane Top, fils du terroir et journaliste de profession, qui plus est maître d'œuvre de la journée de circoncision, estime que la pratique, sous son aspect culturel, est en train de perdre toute sa solennité. Aidé dans la tâche par le Dr Rose Wardini, Assane Top se félicitera des résultats obtenus et de l'engouement suscité auprès de la population.



'' Nous avons pour ambition de voir naître à Sadio un centre social capable de prendre en charge les divers besoins des enfants. Nous cherchons les partenaires et cela sera notre contribution au développement de cette localité. ''



Sadio est une commune située dans le département de Mbacké, à quelques encablures de Taïf...