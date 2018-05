JAMM AK KHEWEUL tire sur le « Maquis », flingue le Front de l’opposition et annonce sa candidature pour la présidentielle 2019

Le parti Jamm Ak Kheweul était en conférence de presse cet après-midi pour dérouler sa vision politique en vue des prochaines élections présidentielles. Un cadre choisi par son candidat Ngouda Fall Kane pour jeter un regard circulaire sur l’arène politique sénégalaise. En effet, l’ancien Directeur général de la CENTIF a fini de décrier le clivage politique sénégalais en place. A l’en croire, l’approche politique classique a fini de montrer ses limites, ce depuis plus de quarante ans.

En outre, l’ancien secrétaire général du Ministère de l’Économie et des Finances dresse un bilan cauchemardesque au Président Macky Sall qui n’est que la résultante d’une mauvaise politique économique marquée par un déficit budgétaire et un endettement public sans précédent.



Poursuivant toujours, Ngouda Fall Kane refuse de rejoindre le Front National démocratique populaire formé par l’opposition et compte ainsi former une alliance qui élira à sa tête un candidat au moment opportun.