J16 de la campagne : Le programme des coalitions ce lundi.

Les activités des coalitions sur le territoire national se poursuivent après 15 jours de campagne. La dernière ligne droite sera marquée en ce début de semaine par le déplacement de la coalition Yewwi Askan Wi à Louga, Saint-Louis, Dagana et Podor après l’étape de Linguère et de Dahra Djolof.



La tête de liste de Benno et ses équipes ont quitté Médina Baye, Gandiaye pour se rendre dans l'après-midi après-midi à Thiès, Pout, Sébikotane, Diamniadio, Somone, Nguékhokh, Mbour et Saly. Pour la coalition Aar Sénégal, ce sera l’occasion ce lundi de se déployer dans les zones du département de Dakar de même que la coalition Natangué Askan Wi.



Bunt Bi sera dans le Nord ce lundi tandis que la coalition Les Serviteurs/MPR sera en caravane à Thiès. Pape Diop et la coalition Bokk Gis-Gis seront dans la zone de Rufisque et ses anciens partenaires libéraux de Wallu, seront à Matam, Bakel et Podor.