Israël va libérer samedi le Palestinien détenu le plus longtemps sans interruption

Israël va libérer samedi le Palestinien qu'il détient depuis le plus longtemps sans discontinuer, Mohammed Tous, emprisonné depuis près de quatre décennies, selon le Club des prisonniers palestiniens.



Agé de 69 ans et emprisonné depuis 1985, ce membre du Fatah, le mouvement fondé par Yasser Arafat, dirigeant historique des Palestiniens, figure sur la liste des détenus devant être libérés en échange des quatre otages israéliennes relâchées samedi par le Hamas et le Jihad islamique, a indiqué à l'AFP cette ONG de défense des prisonniers.