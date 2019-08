Ipres : Une pétition pour exiger le départ de Mamadou Sy Mbengue

Les retraités du Sénégal sont plus que déterminés à faire éjecter le directeur général de l’Institut prévoyance retraite du Sénégal (Ipres), Mamadou Sy Mbengue.



Selon les informations de dakaractu, plusieurs réunions se sont tenues ces derniers jours par ces retraités qui s’apprêtent à lancer une pétition nationale pour exiger le départ de Mamadou Sy Mbengue.



Pour ne pas arranger les choses, ce dernier, qui prétend être sous l’aile protectrice du couple présidentiel, particulièrement de la Première dame, est actuellement à couteaux tirés avec plusieurs administrateurs.



Pour ne pas dire que rien ne va plus à l’Ipres et les plus hautes autorités doivent réagir avant que la situation n’empire encore. A suivre…