Investissement et entreprenariat au Sénégal : Le FIELD mise sur la diaspora.

Favoriser un climat d’investissement et des affaires propices dans ce continent africain qui est une terre d’opportunités bien identifiée par les entreprises, tel est l’objectif que s’est fixé le 1er forum de l’innovation, de l’entrepreneuriat et du leadership de Dakar.



C’est ainsi, que conscient de l'importance de cette migration sûre, ordonnée et régulière qui peut, de manière irréfutable, contribuer au développement socio-économique des pays d’origine et de destination, que l’Union européenne s’est résolument engagée aux côtés de la Diaspora dans le cadre de ses dialogues régionaux. De cet engagement sont nés des projets concrets comme DiafrikInvest avec ANIMA et CJD. Projets, globalement tournés vers l’avenir et les opportunités qui s’ouvrent à travers un partenariat ouvert aux différents continents.



Pour un meilleur coaching des entrepreneurs de la diaspora, une invite à leur contribution et à l’investissement local leur est lancée par la mise en place de cette plateforme digitale productive. Le centre des jeunes dirigeants d’entreprise au Sénégal a construit cette plateforme avec l’ensemble des incubateurs, institution, agences publiques, acteurs financiers et de la coopération, intéressés par l’idée de construire une démarche coordonnée pour informer et orienter cette population expatriée qui représente un gros potentiel de développement pour notre pays.



Cependant, pour l’Union européenne, accompagner cette dynamique de l’investissement financier et humain de la diaspora envers le Sénégal, c’est surtout œuvrer pour la création d’opportunités d’emplois durables pour la jeunesse du pays.