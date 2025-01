Intimité trahie / Chantage numérique : une influenceuse face à la trahison de son intimité

L’affaire relatée par L’Observateur met en lumière une sombre facette des relations modernes, où l’intimité devient une arme de chantage. Au tribunal des flagrants délits de Dakar, l’influenceuse Ella Minella a fait face à une situation cauchemardesque : son ex-petit ami, Mouhamed Thiaw, a utilisé des vidéos intimes pour exercer une pression psychologique après un simple refus de sa part.



Quand un refus vire au cauchemar



La relation entre Ella Minella et Mouhamed Thiaw, entamée à peine un mois auparavant, a rapidement dégénéré. Le jeune homme de 28 ans n’a pas supporté qu’Ella refuse une de ses invitations. Il a alors menacé de partager leurs vidéos intimes à ses milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux, mais aussi de les envoyer à ses proches, y compris ses parents. Effrayée par ces menaces, l’influenceuse a porté l’affaire devant la justice.



Des justifications controversées



À la barre, Mouhamed a admis avoir filmé leurs ébats à son insu, justifiant son acte par une méfiance envers la jeune femme. Il a prétendu avoir découvert une caméra dans sa chambre lors de leur quatrième rendez-vous. « Elle a feint l’étonnement quand je lui ai fait la remarque », a-t-il déclaré. Selon lui, filmer leurs ébats était une mesure de précaution.



Cependant, ces vidéos n’ont pas été utilisées à des fins personnelles, mais comme outil de pression. Mouhamed a également reconnu avoir obtenu les coordonnées des parents d’Ella et tenté de s’en servir pour la contraindre à se revoir avec lui. Pourtant, il a nié toute menace explicite lors de son audition devant le tribunal : « Je ne l’ai jamais menacée. »



La justice tranche fermement.



Le parquet, convaincu par les preuves, a requis deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme. Le tribunal, prenant en compte la gravité des faits, a finalement condamné Mouhamed à deux ans de prison, dont six mois ferme.



Un cas emblématique des abus numériques



Pour L’Observateur, cette affaire souligne les dangers croissants des abus liés aux technologies numériques, où l’intimité peut être exploitée pour manipuler ou intimider. Les influenceurs, souvent sous le feu des projecteurs, deviennent des cibles vulnérables face à des partenaires malintentionnés.



Un message fort pour les victimes.



En choisissant de porter cette affaire devant la justice, Ella Minella envoie un signal puissant à toutes les victimes de chantage numérique : il est possible de se battre et de faire respecter ses droits. Cette décision judiciaire marque une étape importante dans la lutte contre les abus numériques et la préservation de la dignité et de l’intimité des individus.



L’affaire Ella Minella rappelle que l’ère des réseaux sociaux ne doit pas devenir un terrain propice à l’exploitation de l’intimité. La justice, en condamnant fermement Mouhamed Thiaw, réaffirme que de telles dérives ne resteront pas impunies.