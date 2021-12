Intervention du projet MESSPE à Fatick : Plan International et ses partenaires initient une visite dans la commune de Ngayokhème.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet " Mobilisation et Engagement de la Société Sénégalaise pour la protection de l'enfant ", le consortium Plan International, l'institut Panos Afrique de l’Ouest et le Samu Social National, ont accueilli la délégation de l'UE pour une visite dans l'une des communes d’intervention du projet MESSPE dans la région de Fatick (Ngayokhème).



Dans cette commune, l’engagement communautaire a été constaté et bien apprécié par le CDPE qui coordonne les activités dudit projet.



Selon la coordinatrice du MESSPE, madame Diop, les résultats au niveau de cette zone d'intervention sont assez satisfaisants et d'ailleurs la représentante de l’Union Européenne a manifesté toute sa satisfaction en terme de maintien des filles à l'école, de sensibilisation des parents et des divers segments de la communauté pour empêcher les mariages d'enfants mais également toutes les formes de violence qui étaient perpétrées dans les ménages.



Et c'est dans cette optique qu’une visite a été organisée pour rendre visible les interventions du projet en mettant à contribution toutes les parties prenantes...