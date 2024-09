Interdiction de sortie du territoire « sans notification »: Lat Diop saisit la Cour de Justice de la CEDEAO

Par le biais de ses avocats, l’ancien directeur général de la LONASE a saisi la cour de justice de la CEDEAO. « On a signifié à Lat Diop qu’il ne peut pas quitter le pays. On le lui dit sans le lui notifier. Il n’y a ni décision d’autorité judiciaire ou encore administrative. On a porté atteinte à ses droits et libertés d’aller et de venir, ces droits civils et politiques » confie Me Amadou Sall qui rappelle que cet acte devant la cour de justice de la CEDEAO contre l’Etat du Sénégal est motivé par cette violation des droits de son client qui exige à ce qu’on mette fin à cette interdiction et qu’on lui alloue des dommages et intérêts considérant qu’on lui a causé un préjudice.