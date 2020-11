Interdiction de manifestation : Pastef-les patriotes dénonce une entrave à freiner la dynamique du parti et prévient...

Les patriotes du mouvement des cadres de Pastef-les patriotes ont vivement déploré ces derniers jours la série d'interdictions des activités politiques du parti par les autorités administratives déconcentrées.



Ces restrictions toutes motivées par l'arrêté du ministre de l'intérieur lié à l'interdiction des rassemblements dans les lieux publics sont sectaires et visent assurément à freiner la dynamique d'expansion du Pastef, ont soutenu les cadres patriotes.



La violation allègre en plein Covid-19 de toutes les interdictions et recommandations des mesures de distanciation physique par le président de la République lui-même lors de sa tournée économique, est encore récente pour que Pastef - les patriotes accepte une quelconque entrave dans l'exercice des droits politiques que la constitution lui confère.



Pour le mouvement des cadres patriotes, le constater factuel est qu'aucune entrave n'a été faite à la tenue des activités menées par les militants du parti au pouvoir et de leurs alliés raison pour laquelle le mouvement informe tenir pour responsable le président Macky Sall et son ministre de l'intérieur, Antoine Felix Diome de tous dommages collatéraux que l'arbitraire qu'ils veulent ainsi tenir en règle entrainera.