Intempéries à Matam : L’ARTP au chevet des populations sinistrées

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a manifesté sa solidarité envers les populations de Matam, récemment touchées par de graves inondations. Dahirou Thiam, directeur général de l’ARTP, s’est rendu dans la région pour exprimer le soutien de l’institution aux communautés affectées.



Lors de cette visite, et en marge de la clôture des vacances technologiques, Monsieur Dahirou Thiam et sa délégation ont remis un important lot de denrées alimentaires à la préfète du département de Matam. Un geste qui vise à répondre aux besoins immédiats des familles touchées par cette catastrophe naturelle, en apportant une aide concrète pour soulager les souffrances des sinistrés. Ce soutien s’inscrit dans une démarche plus large de l’ARTP, qui place la solidarité et l’entraide au cœur de ses actions en faveur des communautés locales.