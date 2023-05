Insultes et menaces contre Aminata Touré: La présidente de « Mimi 2024 » indexe le PDS et avertit…

Lors de sa dernière conférence de presse, l’ancien présidente du conseil économique, social et environnemental a tenu à éventer « un deal qui serait en train d’être manœuvré par le PDS et Macky Sall ». Cela a provoqué, estime Aminata Toure, des menaces et insultes à son encontre.



« J'informe la presse nationale et internationale que depuis que j'ai exposé les détails du deal politique entre le Président Macky Sall et ses alliés du PDS qui se matérialisera lors du pseudo-dialogue co-organisé, je reçois sur mon téléphone de nombreuses menaces et insultes. Voilà leurs arguments » regrette Mimi tenant à rappeler que cela ne l’ébranle pas d'un iota: « ce comportement ne fait que renforcer ma détermination à lutter contre la régression de notre démocratie » ajoute t-elle avant de préciser qu’elle tient pour responsables de cette situation toute atteinte à son intégrité physique, « Macky Sall et ses alliés du PDS ».







Aminata Touré saisit l'occasion pour appeler tous les démocrates du pays doivent se mobiliser pour défendre la constitution et les libertés démocratiques.