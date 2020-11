Institutions Budgétivores : Le parti FDS/LES Guélewars exige la suppression du CESE et du HCCT.

En conférence de presse pour se prononcer sur la situation politique nationale, le parti FDS/Les Guélewars exige la suppression du Conseil économique social et environnemental.



"Hier nous étions contre la mise en place du Conseil économique social et environnemental, parce que nous estimions que c'est une institution budgétivore qui n'apporte rien au pays. Et aujourd'hui nous réitérons la même demande. Le Conseil économique et social doit être dissout parce que non seulement il coûte très cher, mais aussi il n'a aucune importance pour le bon fonctionnement du pays", a souligné le porte-parole et chargé de la communication du parti.



Pour Serigne Assane Kane, le budget de la dite institution pourrait être utilisé pour résorber les abris provisoires dans les écoles ou encore résoudre les problèmes de la santé entre autres problèmes sur la vie quotidienne des populations sénégalaises.



Au-delà de la suppression du Conseil économique social et environnemental, le parti FDS/Les Guélewars demande également la dissolution du Haut conseil des collectivités territoriales. Car, estime t-il, c'est une institution pour recaser la clientèle politique, ce qui constitue des dépenses de plus pour le pays déjà affaibli par la pauvreté et la pandémie Covid-19...