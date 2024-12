Installation de la 15e législature, démission du ministre El Malick Ndiaye et convocation du conseil des Ministres, ce mardi : Un réaménagement du gouvernement en cours...

Un conseil des ministres a été convoqué exceptionnellement, ce mardi 3 décembre 2024 au Palais de la République. Les réunions hebdomadaires sont généralement prévues les mercredis sauf à des cas d'exception. Toutefois, avec l'installation de la 15e législature, ce lundi 2 décembre et la démission du ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, qui sera à la tête de l'Assemblée Nationale, des changements sont annoncés au niveau du gouvernement dans les prochaines heures.